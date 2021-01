Giornata della Memoria: la Biblioteca Monticone di Canelli ricorda

In occasione della “Giornata della Memoria” la Biblioteca Monticone vuole rendere omaggio a tutte le vittime della Shoah segnalando ai suoi affezionati lettori che sono disponibili numerosi libri sull’argomento.

In particolare per gli studenti delle Medie e delle Superiori, e non solo, è in dotazione una ricca bibliografia dello scrittore Primo Levi, per il quale nel dicembre del 2019, in occasione del centenario della nascita, era stata organizzata una giornata di letture dedicata al libro “Il sistema periodico”.

Perdurando l’emergenza Covid, si ricorda che, per i prestiti librari, è necessario telefonare al numero 0141/820225 richiedendo al bibliotecario i titoli disponibili.