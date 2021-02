Gabiano, la Giornata della Memoria alla scuola primaria

In occasione della Giornata della Memoria, nella scuola primaria di Gabiano si sono svolte diverse attività interdisciplinari. In particolare, i bambini più piccoli, dopo aver letto e studiato una poesia sulla pace e sulla fratellanza, hanno trasformato un filo spinato, simbolo della prigionia, in un’opera fiorita e colorata: segno che da terribili esperienze possono fiorire insegnamenti e speranze per un futuro migliore.

I bambini più grandi, invece, hanno realizzato farfalle per rappresentare la libertà e, attraverso un’attività di coding, hanno realizzato la stella di David, simbolo della religione ebraica, sapendo che “quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo” proprio come diceva Anna Frank.