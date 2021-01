Formazione CSVAA: al via un nuovo programma di corsi in modalità online

Riprende il programma di formazione del CSVAA su tematiche di particolare interesse per gli ETS, sia inerenti gli aspetti della vita associativa, sia relativi alle disposizioni normative previste dalla Riforma del Terzo Settore. I webinar formativi in programma sono quattro.

In linea con il perdurare dell’emergenza Covid e della relativa normativa vigente, i corsi si svolgeranno on line, su piattaforme di facile accesso per tutti.

Il primo a prendere il via è il webinar “Modifiche e adeguamenti statutari degli ETS” e si rivolge agli Enti del Terzo Settore che ancora non hanno provveduto all’adeguamento statutario. È proposto in due date alternative, tra le quali scegliere: martedì 26 gennaio e venerdì 19 febbraio, dalle 16:30.

Il 1 febbraio è in programma, sempre alle 16:30, il seminario informativo “Privacy, strumento di tutela”, volto ad approfondire le tematiche previste dalla nuova disciplina sulla privacy.

Sono inoltre in programma a febbraio 3 appuntamenti per il corso “Nuovi schemi di bilancio”: che si propone di illustrare la recente normativa e i nuovi modelli per la redazione del bilancio che dovranno essere utilizzati dagli ETS. I webinar si svolgeranno nei giorni 11, 18 e 25 febbraio (ore 16:30).

Il quarto e ultimo corso in programma sarà dedicato a “Il testamento solidale” con l’obiettivo di illustrare come si redige, come si conserva e come si fa eseguire questa opportunità di sostegno al volontariato. Si svolgerà venerdì 12 febbraio, sempre a partire dalle 16:30.

Ad eccezione per il webinar dedicato alle modifiche e gli adeguamenti statutari, che è aperto e gratuito per tutti, gli altri tre webinar prevedono una quota di partecipazione per gli ETS che non sono accreditati al CSVAA.

L’iscrizione ai corsi è obbligatoria.

Per informazioni specifiche sui corsi e per iscriversi: www.csvastialessandria.it

Per contattare il CSVAA: at@csvastialessandria.it, 0141.321897