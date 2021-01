Fondazione Bottari Lattes, ultimi giorni della campagna di crowdfunding per la piattaforma digitale vivolibro.it

Termina il 4 febbraio la campagna di crowdfunding della Fondazione Bottari Lattes per realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collegherà in un’unica rete studenti e insegnanti con buone pratiche e progetti dedicati alla lettura. Tra le donatrici e i donatori che hanno voluto sostenere il progetto anche molti cittadini di Monforte d’Alba, paese sede della Fondazione che ha ospitato cinque edizioni di Vivolibro, riunendo studenti da Piemonte e Liguria per confrontarsi con grandi testi della letteratura per l’infanzia, tra teatro, canto e arti visive.

La piatttafoma Vivolibro.it sarà uno spazio digitale capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come strumento di inclusione culturale e sociale. Sarà uno strumento di dialogo a servizio della scuola, degli enti culturali, degli operatori didattici, delle Istituzioni del territorio, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella lettura quale atto di crescita.

Due le principali sezioni in cui la piattaforma digitale sarà suddivisa: ‘Narrazioni’ e ‘Laboratori’.

La sezione ‘Narrazioni’ metterà a sistema i contenuti di dieci anni di Vivolibro, un progetto corale della Fondazione Bottari Lattes che ha saputo nelle sue cinque edizioni biennali portare a Monforte d’Alba oltre diecimila studenti, insegnanti e operatori didattici, mettendoli in relazione con i grandi classici della letteratura per ragazzi. Dal 2011 ogni due anni, la Fondazione Bottari Lattes ha infatti proposto un calendario di appuntamenti – spettacoli, reading e laboratori didattici – ispirati a grandi classici della letteratura per ragazzi.

La sezione ‘Laboratori’, darà voce alle progettualità di approccio alla lettura e alla letteratura, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di analisi del testo scritto, per fornire a studenti, insegnanti e a coloro che operano nella didattica uno strumento accessibile e aggiornato.

Il donatore potrà decidere la cifra da versare per contribuire alla realizzazione del progetto, a partire da 10 euro. In base all’entità della donazione riceverà, oltre al ringraziamento sul wall digitale dedicato a Vivolibro, un premio simbolico: uno o due libri in omaggio dalla selezione del Premio Lattes Grinzane, la partecipazione ad un laboratorio didattico o posti riservati in occasione Cerimonia di Premiazione del Premio Lattes Grinzane.

La campagna di crowdfunding vivolibro.it tra scuole e lettura è realizzata nell’ambito del progetto “Crowdfunding 2020. Nuove risorse per dare fiducia al Terzo Settore” promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Rete del Dono.

Per contribuire alla campagna, clicca QUI.