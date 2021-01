Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Piemonte su contratti covid e screening nelle scuole

Si è svolto oggi 28 gennaio 2021 con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte un incontro in modalità telematica per discutere dello stato dell’arte del Progetto Scuola Sicura, dello screening nelle scuole e della situazione delle insolvenze dei contratti COVID.

SCREENING E PROGETTO SCUOLA SICURA

Stante la situazione di emergenza pandemica FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA sottolineano il sostegno ad ogni iniziativa volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’intera comunità scolastica e respingono ogni tentativo di attribuire alle organizzazioni sindacali la causa di disfunzioni di carattere organizzativo.

Nel corso dell’incontro hanno appreso che dai monitoraggi nella scuola statale e paritaria di secondo grado condotti dell’USR Piemonte i contagi degli studenti sono in lieve aumento nell’ultima settimana mentre non si rileva alcun aumento significativo di casi tra il personale.

L’USR Piemonte procederà all’ulteriore elaborazione dei dati qualitativi riguardo a situazioni di assembramento e di criticità nei trasporti e dei dati che riguardano il monitoraggio delle scuole del primo ciclo e fornirà informazione alle OOSS.

Sul Progetto scuola sicura FLC CGIL – CISL Scuola e UIL Scuola RUA del Piemonte ritengono che i dati da cui risulterebbe una bassa adesione allo screening da parte del personale e delle famiglie allo screening sono da considerarsi alla luce di difficoltà organizzative, più volte denunciate dalle Organizzazioni Sindacali e della Dirigenza Scolastica. A questo proposito si converge sulla proposta di mettere a disposizione hot spot mobili e di consentire la prenotazione diretta dei tamponi rapidi per superare le complicazioni dell’attuale modello organizzativo. Viene ritenuto necessario inoltre porre in evidenza anche il funzionamento del Progetto scuola sicura e dello screening nei centri di Formazione Professionale regionali.

Su queste proposte e riguardo allo stato dell’arte e alle ricadute dell’emergenza pandemica sul sistema dell’istruzione e della formazione del Piemonte chiedono che sia aperta la discussione, a partire dall’incontro (in data da fissare) per il quale hanno ricevuto un invito da parte della Regione e al quale suggeriscono la contestuale partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale.

CONTRATTI COVID

FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola del Piemonte denunciano ancora una volta che centinaia di lavoratori e lavoratrici con contratti COVID continuano a non ricevere lo stipendio. Durante l’incontro che si è appena concluso:

• Hanno rilevato una pluralità di criticità che sono all’origine di questa assurda e ingiustificata situazione e chiedono alla Direzione Regionale che sia definito un percorso riguardo alle possibili azioni risolutive, attivando le interlocuzioni necessarie con il Ministero dell’Istruzione e con il MEF territoriale

• Hanno rimarcato la notevole gravità di una situazione in cui lo Stato, come datore di lavoro, si mostra a questo modo inadempiente verso categorie fragili

• Si sono espresse a favore di un monitoraggio effettuato dall’Amministrazione riguardo alle insolvenze

e alle situazioni ancora sospese per sollecitare interventi puntuali da parte del Ministero

• Hanno chiesto all’Amministrazione di fare chiarezza sul fatto che risulterebbe che al momento l’emissione prevista per il 25 gennaio non sia andata a buon fine

I sindacati ribadiscono con fermezza che attueranno a livello territoriale, al permanere di questa situazione, tutte le azioni sindacali, dalla mobilitazione alla tutela giudiziaria di ciascuna lavoratrice e di ciascun lavoratore.

FLC CGIL Luisa Limone

CISL SCUOLA Maria Grazia Penna

UIL SCUOLA RUA Diego Meli