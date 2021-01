Firmato dal premier Conte il nuovo DPCM in vigore da domani

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM contenente misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19 che entrerà in vigore da domani, sabato 16 gennaio, che va ad integrare il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio.

Il nuovo DPCM introduce una nuova misura che vale per tutte le zone: “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18″, cioè per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, e che dunque non hanno cucina, scatta il divieto di vendita da asporto alle 18.

Confermate le tre zone, gialla, arancione e rossa, in base al livello di rischio, ora non resta che attendere l’ordinanza del Ministero della Salute che stabilirà in quale zona verrà inserito il Piemonte a partire da domenica 17 gennaio (fino a domani, sabato 16, è in zona gialla).

Per tutte le misure previste dal nuovo decreto clicca qui —->>>> Dpcm_14_gennaio_2021