Questa mattina, sabato 30 gennaio, è stata sottoscritta fra l’Amministrazione di Costigliole d’Asti e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Provinciale di Protezione Civile di Asti – 1° Distaccamento di Costigliole d’Asti una convenzione triennale per le attività di Protezione Civile.

Sono intervenuti l’onorevole Andrea Giaccone, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e l’assessore regionale Marco Gabusi; il Comandante Provinciale Carabinieri Ten. Col. Pierantonio Breda, il comandante della Compagnia CC di Canelli cap. Alessandrio Caprio e il maresciallo Sarcinelli, comandante della stazione CC di Costigliole, il Dirigente Digos della Questura di Asti Comm. Capo Gianluca Vesce, il presidente ANC pres. Nucleo prov. Prot. Civile Fabrizio Rosso, con il vicepresidente Giuseppe Porcheddu e Giancarlo Garbin pres. ANC Costigliole Resp. 1° distaccamento con l’amministrazione comunale al completo guidata dal Sindaco Enrico Cavallero insieme a Giuseppe Fiore, consigliere delegato associazioni volontariato.

Una firma che segna l’inizio di una nuova gestione delle attività di protezione civile sul territorio: l’Amministrazione e l’Associazione coopereranno per favorire, attraverso prestazioni di volontari, le attività di protezione civile e assistenza alla popolazione, nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile, della normativa vigente e secondo gli obiettivi e disposizioni emanate dall’Amministrazione.

L’Associazione sarà impegnata nelle attività di monitoraggio delle aree a rischio, dei punti critici del territorio in generale, di supporto tecnico, di assistenza nelle evacuazioni e delle altre funzioni disciplinate dal Piano di Protezione Civile.

A seguito della Convenzione l’Amministrazione fornirà in comodato d’uso gratuito all’Associazione una nuova autovettura, acquistata con il contributo della Regione Piemonte, per l’espletamento delle attività convenzionate.

“Il Comune di Costigliole d’Asti era già supportato da un Gruppo Comunale di Protezione Civile che a seguito delle dimissioni del Coordinatore, avvenute l’08/09/2017, non è più riuscito a ripartire. Per questo motivo, in attesa di poter intraprendere iniziative volte a rinnovare il Gruppo stesso, l’Amministrazione ha firmato questa Convenzione per le attività di Protezione Civile con l’Associazione Nazionale Carabinieri con la quale sta già collaborando per attività di volontariato generico e che si è dimostrata efficace ed indispensabile per l’Ente, in modo particolare nel corso di questa emergenza sanitaria e relativamente alla consegna di medicinali, pasti, vigilanza anti-assembramento ecc.” si legge nella nota del Comune di Costigliole.

“E’ inoltre intenzione di questa Amministrazione, grazie al finanziamento ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, installare nuovi totem informativi di Protezione Civile. I totem oltre a spiegare che cosa s’intende per allerta gialla, arancione e rossa, sono dotati di un monitor per permetterà di comunicare alla cittadinanza in tempo reale le condizioni atmosferiche e i livelli di allerta emessi dal Servizio di Protezione Civile della Regione e ARPA Piemonte, nonché tutte le necessarie informazioni in caso di eventuali criticità” prosegue la nota.

“Da Sindaco di Questo paese sono molto felice di questa giornata in quanto Dotarsi di una struttura di protezione civile, ripristinare e istituire un servizio così fondamentale per le emergenze e le calamità nazionali rappresenta una grande soddisfazione in quanto non possiamo più permettersi su un tema così importante approssimazione e pressapochismo” il commento del sindaco Enrico Cavallero che poi conclude “Inoltre il ripristino del servizio di protezione civile era uno degli impegni che il mio gruppo si era preso con i nostri concittadini e lo aveva inserito come un punto fondamentale del nostro programma elettorale e amministrativo.”