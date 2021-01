Per la Giornata della Memoria 2021, in mancanza di eventi per ricordare le vittime dell’Olocausto, in questo particolare momento storico con l’emergenza sanitaria in atto, diverse associazioni ed enti astigiani hanno voluto dare il proprio contributo con un gesto simbolico, portando un fiore davanti alla Sinagoga di Asti, in via Ottolenghi. Un piccolo gesto per dimostrare che la Memoria di quanto accaduto è fondamentale per mantenere viva la riflessione e l’attenzione dei giovani e non correre mai il rischio che qualcosa possa venire dimenticato.

La Memoria con la “M” maiuscola, per sottolinearne importanza e valore. In questo giorno, particolarmente significative sono le parole degli studenti della Consulta, rappresentati dal loro presidente Leonardo Scaglione che vi riproponiamo di seguito: “La Memoria non è solo quel che è scritto sui libri, la Memoria non è solo il racconto dei nonni; non è solo ciò che è successo nel passato. La Memoria non è solo questo, non è solo storia, non sono solo parole. La Memoria è la chiave di lettura della contemporaneità, è il migliore degli strumenti di analisi del presente. Sapere, conoscere e studiare ciò che è stato fatto da chi è venuto prima di noi significa apprendere dal passato, cercando di evitare gli errori che, più volte, sono stati commessi nella storia dell’umanità. Così, come scrisse Anna Frank: Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Per questo noi studenti e studentesse della Consulta vogliamo attribuire a giornate come questa l’importanza che meritano, sperando che un giorno tutti possano apprezzare a fondo il significato della Memoria, l’unico vaccino contro l’indifferenza”.