Finto incaricato del comune va di casa in casa per un sondaggio Covid: l’allarme del sindaco di Castelnuovo don Bosco

Un giovane si spaccia per un incaricato del Comune di Castelnuovo don Bosco con la scusa di dover effettuare un sondaggio Covid.

L’allarme arriva direttamente dal primo cittadino, Antonio Rago, che sul suo profilo Facebook dichiara: “Tutto falso! Il Comune comunica con la popolazione in modo ufficiale e non si affida a nessuno da mandare casa per casa”. Secondo alcuni cittadini la persona in questione risulta molto credibile perché in possesso di dati sensibili e informazioni precise su persone e famiglie. “Siete stati prenotati per il vaccino? Siete a conoscenza di chi sarà chiamato?”: queste sono alcune delle domande che pone ai malcapitati.

“Consiglio la massima attenzione e se dovesse capitare, consiglio di chiamare subito i Carabinieri” conclude Rago.