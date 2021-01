Non si è fatto attendere il primo nato del 2021 all’Ospedale Cardinal Massaia ad Asti.

E’ venuto alla luce in queste prime ore del nuovo anno, alle 3,09, Davide Bersani, per la gioia di mamma Francesca Tanzi e papà Emanuele.

Il bimbo pesa 3,120 kg, la famiglia è di Cavallerleone, in provincia di Cuneo.

Foto di congerdesign da Pixabay