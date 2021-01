“E’ notte senza due anime belle”

Notte. È notte senza il vostro sorriso.

Notte senza due anime belle.

Ci mancherete. Mancherete a tutti.

“Ciao ragazza”, sempre una battuta allegra, mai sopra le righe.

In un mondo di insulti, di saluti per strada che rasentano l’offesa, i vostri erano davvero in grado invece di far sorridere senza malizia.

Amatori del teatro. Di quella macchina che piace tanto a noi. Amatori della vita, allegri, artisti.

Cerchiamo di prendere un pezzetto del vostro messaggio di gentilezza gratuita e di bellezza donata senza premeditazione ovunque.

E lo mettiamo qui in un angolo del nostro cuore.

Tra le cose belle.

E proviamo a regalarlo.

Agli altri come voi lo avete dato a noi.

Grazie gemelli.

Buon viaggio.

Silvia Bologna

Fotogramma da servizio di Striscia Lo Striscione.