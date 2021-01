Danni di Capodanno a Tonco: dopo un anno danni ripagati, ma solo da alcuni ragazzi 

E’ passato un anno dall’increscioso episodio di Capodanno a Tonco. Un gruppo di ragazzi dai 16 ai 19 anni, non del paese, aveva affittato il salone di Villa Toso. Durante la serata i festeggiamenti sono degenerati in atti goliardici e bravate: alcuni ragazzi si erano introdotti anche dove non era loro concesso, imbrattando e sporcando le aule della scuola, ospitate nello stesso edificio.

Più che il danno materiale a scuotere la comunità era stato il danno morale. Alla ripresa delle lezioni infatti insegnanti e alunni si erano ritrovati aule sporche e lavagne imbrattate con disegni osceni.“Nacque da parte dell’amministrazione la volontà di dialogo e confronto con gli autori di quegli atti – spiega il sindaco di Tonco Cesare Fratini – Un modo per far crescere in loro una presa di coscienza e uno spirito di cittadinanza sul valore del bene comune”. Nonostante le difficoltà del periodo dell’emergenza sanitaria e quindi l’impossibilità di coinvolgerli in prima persona in lavori in presenza a scuola, i quattro organizzatori della festa hanno realizzato dei pannelli colorati da appendere a scuola in modo da abbellire le aule. Anche i danni sono stati pagati, ma solo da alcune famiglie.“Sono soddisfatto – aggiunge Fratini – Mi rammarico però del fatto che non tutti i ragazzi presenti alla festa abbiano dato il loro contributo. Solo alcuni hanno dimostrato di essere maturati e un senso di responsabilità. Altri, invece, si sono comportati come se non fosse successo nulla: per loro e le loro famiglie è stata un’occasione persa”.