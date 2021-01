Dal canile di Asti, un appello per Quartos, cane che non riesce più a camminare

Il canile di Asti è stato fondato nel 1978. Fino al 2009 la sede era a San Marzanotto, in una struttura piccola e fatiscente. Gestito dal 1991 da un’associazione chiamata A.Z.A. (Associazione Zoofila Astigiana) che si occupa di preparare il cibo, pulire i box, trasportare i cani dai veterinari, farli uscire, curarli e ricevere il pubblico, nel 2010 il canile si sposta a Quarto d’Asti in una sede più spaziosa ed accogliente.

Il primo ospite fu un pastore maremmano di circa 1 anno. Quartos è il nome che gli è stato dato, il nome dedicato ad un nuovo inizio. “Per il suo carattere tutt’altro che semplice, ha accompagnato in questi lunghi anni tutti i volontari. E’ un po’ il re del canile e oggi più che mai ha bisogno di tutti noi” spiegano i volontari.

Quartos ha una poliradicoloneurite acuta canina, una patologia che lo ha reso improvvisamente tetraplegico ma con possibilità di recupero completa: potrà tornare a camminare riprendendo la funzionalità degli arti solo in seguito ad un lungo percorso di fisioterapia in una clinica specializzata. I costi per la degenza e la terapia, sono molto elevati. “Il contributo comunale per la gestione della struttura è purtroppo sufficiente solo per la gestione ordinaria del canile ma non certo per far fronte a questi imprevisti. Per questo motivo, con questo appello, chiediamo un supporto a chiunque possa dare un piccolo contributo, nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo, per dargli la possibilità di tornare a camminare. Come direbbero i moschettieri del Re, tutti per uno, uno per tutti”.

Per una donazione:

IBAN: IT35 V085 3010 3000 0007 0160 640

Causale: Un aiuto per Quartos