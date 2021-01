Criptovalute, sale la febbre: cosa sapere prima di investire

Sale la febbre delle criptovalute, sulla scia dei nuovi record raggiunti dal Bitcoin, che parlando di monete virtuali è certamente quella più famosa a livello mondiale. Oltre 40mila dollari di quotazione raggiunta in questo inizio di 2021, un risultato incredibile.

Anche le grandi realtà stanno iniziando a notare questa ascesa e si regolano di conseguenza: banche e governi trattano ormai il tema, non lo snobbano più come facevano un tempo; in alcune nazioni si è finanche pensato di costruirsi una criptovaluta in casa, tutta propria, per entrare su questo mercato in modo competitivo.

E tra i privati, il cosiddetto settore retail, cresce l’interesse; d’altra parte le notizie ormai volano in rete ed il record delle monete virtuali, soprattutto Bitcoin, è sulla bocca di tutti. attenzione però perché a mettere in guardia su questi asset sono stati in diversi esponenti delle istituzioni, a partire da Cristine Lagarde, presidente della BCE, che è andata all’attacco del Bitcoin (https://www.lastampa.it/economia/2021/01/13/news/lagarde-va-all-attacco-di-bitcoin-1.39769252) indicandolo come un asset troppo rischioso ed opaco.

Come investire in criptovalute e quali rischi?

Ed effettivamente le valute virtuali sono comunque asset molto volatili, soggetti a crolli improvvisi e finanche a bolle speculative, secondo molti. A fronte di questo sono comunque in tanti coloro i quali si stanno rivolgendo all’investimento in Bitcoin ed in altre valute digitali. La prima domanda da porsi è: cosa fare se si volesse prendere in considerazione l’ipotesi?

Le strade da seguire per investire in criptovalute sono diverse: è possibile puntarvi tramite strumenti finanziari quotati in Borsa che replichino l’andamento della criptovaluta; in modo diretto, lineare, acquistandole e detenendole in un wallet virtuale; o in alternativa, rivolgersi ai cosiddetti exchange, piattaforme di negoziazione estere specializzate come nel caso di kriptomat.io.

Il pericolo bolla speculativa

Fin qui la parte pratica, per investire; ma quali sono i rischi ai quali si faceva riferimento? Su tutti proprio la natura di queste monete virtuali, che le porta ad essere particolarmente volatili e quindi ad avere picchi in alto e successive cadute. Ed il pericolo che in molti mettono in evidenza è proprio quello della bolla speculativa; per investire su asset di questo genere ci vuole molta esperienza in materia, i profani rischiano di andare a gambe all’aria in tempi brevi.

Dall’altra parte c’è chi sostiene che le critiche arrivino da ambienti che vedono non certamente di buon occhio il fatto che queste valute sfuggano a qualsiasi controllo a monte, sono sostanzialmente asset liberi, senza controllo da parte di banche centrali o enti governativi. La verità come sempre potrebbe trovarsi nel mezzo, l’unico aspetto sul quale tutti convergono è quello riferito all’attenzione da mantenere, comunque, se si vuole investire su tali asset e se non si è trader professionisti.

Image by WorldSpectrum from Pixabay