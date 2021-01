Covid19, vaccinati i primi medici di famiglia e una pediatra all’Ospedale di Asti

L’Asl AT ha aderito alla giornata simbolica dedicata a medici di famiglia e pediatri di libera scelta organizzata dalla Regione Piemonte nel giorno dell’Epifania, per poi dedicare una giornata di vaccinazioni a queste categorie sabato 9 gennaio, per i primi 100 medici che hanno aderito alla campagna.

Oggi, giovedì 6 gennaio, sono stati alcuni rappresentanti di queste categorie ad essere vaccinati al Cardinal Massaia: cinque medici di famiglia ( Roberto Marasso, Davide Sardi, Nicoletta Muccioli, Paolo Ercole, Giuseppe Ruta) e una pediatra (Silvia Balbo).

Il team vaccinale è composto dal dott. Maurizio Oddone, Cpsi Patrizia Verra, OSS Patrizia Magone, insieme alle farmaciste dott.sse Anna Maria, Valentina Tagini. Presente anche il Direttore f.f. Distretto ASL AT Dott. Antonio Parisi.