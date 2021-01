Covid, il Piemonte verso la zona arancione: ecco le misure previste

I dati dell’ISS pongono il Piemonte tra le regioni classificate da zona arancione.

La decisione ufficiale verrà presa nella giornata di oggi dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, con la firma dell’ordinanza. La decorrenza della variazione di zona è domenica 17 gennaio.

In attesa dell’ufficialità ecco le principali limitazioni previste per la zona arancione.

Coprifuoco dalle 22 alle 5.

Spostamenti

Spostamenti solo nell’ambito del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o necessità

Permesso lo spostamento di massimo 2 persone (oltre ai figli minori di 14 anni e i conviventi disabili e non autosufficienti) una volta al giorno per una sola #visita ad amici e parenti solo nel proprio comune

Ristorazione

Bar: attività sospesa, consentito take away fino alle 18.00

Ristoranti: attività sospesa, consentito take away e delivery fino alle 22.00.

Musei e mostre chiusi

Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio

Chiuse palestre e piscine

Scuole

Didattica in presenza delle scuole superiori tra il 50% e il 75%. Tavoli provinciali coordinati dai Prefetti per l’organizzazione di orari e trasporto pubblico.

Didattica in presenza per le scuole primarie e medie.

Trasporto

Trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale: coefficiente di riempimento non superiore al 50%