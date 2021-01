Corsi di formazione per persone con disabilità all’Istituto Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

Sono in partenza all’Ente di formazione Casa di carità arti e mestieri Onlus di Asti i corsi Prelavorativo e Fal della direttiva Mercato del lavoro rivolti a giovani e adulti iscritti al collocamento mirato e con bisogni specifici di apprendimento.

Il corso Prelavorativo, rivolto a giovani dai 16 ai 30 anni è un biennale della durata di 1200 ore complessive di cui 400 di stage simulato e successivamente esterno.

L’obiettivo è quello di sviluppare e valorizzare le risorse di ognuno con la finalità di un’adeguata collocazione lavorativa grazie a attività laboratoriali, lezioni teoriche, tra le altre, di orientamento, comunicazione e abilità sociali e uscite didattiche.

Il corso Fal, Formazione al lavoro Aiutante alla vendita grande distribuzione, rivolto invece a giovani e adulti dai 18 anni in su, ha durata annuale di 600 ore comprensivi di 240 ore di stage in azienda e mira a formare figure in grado di entrare nel contesto lavorativo specifico della grande distribuzione e del magazzino.

Entrambi i percorsi sono svolti in rete con tutti gli attori del territorio e hanno come finalità la formazione, l’integrazione lavorativa e l’accrescimento del bagaglio tecnico e del saper fare nell’ottica di un futuro inserimento lavorativo. Ma non solo, in quanto riveste fondamentale importanza l’aspetto della socialità, della condivisione di esperienze, del miglioramento dell’autonomia personale e del processo di empowerment, promuovendo e supportando un coinvolgimento sempre più attivo delle persone con disabilità nei vari aspetti della società.

Sono tante le storie che negli anni si sono avvicendate, come quella di Valerio che oggi ha 25 anni e dopo aver frequentato un istituto tecnico commerciale di Asti ha proseguito la sua formazione con il biennale del Prelavorativo e successivamente il corso annuale Fal con indirizzo di Aiutante alla vendita e magazzino. Da tre anni lavora come magazziniere presso una grande azienda aerospaziale che produce turbine. Durante questi tre anni Valerio ha potuto sperimentarsi nei tre stage attivati per ogni singolo anno e che si sono svolti nell’ambito della vendita e del magazzino. Queste esperienze lo hanno aiutato ad accrescere il suo bagaglio di esperienza e di competenze lavorative e sociali che sta mettendo in campo ogni giorno sul posto di lavoro. “Il corso – racconta Valerio – mi ha permesso di imparare un mestiere tramite i laboratori pratici e le lezioni teoriche e di acquistare più sicurezza nelle mie capacità.”

I corsi si svolgono presso la sede di Via Testa 89 ad Asti e le iscrizioni sono ancora aperte.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria al numero 0141/531191 o consultare il sito www.casadicarita.org nella sezione dedicata ai corsi della sede di Asti.