Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala una crescita dei positivi nell’Astigiano che oggi sono 125 in più di ieri, martedì 05 gennaio, con il totale che si attesta a 10568 da inizio pandemia. Sono dichiarate guarite 143 persone, per un totale di 8642 guariti. Oggi si registrano otto decessi, con il totale che sale a 514.

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 1208 unità, di cui 480 asintomatici (40%), mentre i guariti sono 2478 e 45 i deceduti.

A livello regionale sale di cinque unità il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, per un totale attuale di 192, scendono le persone ricoverate non in terapia intensiva che oggi sono 74 in meno di ieri con il totale che scende a 2773.

Report COVID-19 Piemonte 6 gennaio

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato1208 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui108 dopo test antigenico), pari al6,8% dei17.690 tamponi eseguiti, di cui 9355 antigenici. Dei 1208 nuovi casi gli asintomatici sono480, pari al 39,7%.

I casi sono così ripartiti: 312 screening, 602 contatti di caso, 294 con indagine in corso; per ambito: 115 RSA/Strutture socio-assistenziali, 76 scolastico, 1017 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 206.543, così suddivisi su base provinciale: 18.329 Alessandria, 10.568 Asti, 7173 Biella, 28.563 Cuneo, 16.130 Novara, 108.081 Torino, 7828 Vercelli, 7113 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1086 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1672 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 192 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2773 (-74rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.384.

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.081.247 (+17.690 rispetto a ieri), di cui 936.161 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 8088

Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 8088 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1236 Alessandria, 514 Asti, 337 Biella, 928 Cuneo, 668 Novara, 3700 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

178.106 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 178.106 (+2478 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 15.331 Alessandria, 8642 Asti, 6116Biella, 24.815 Cuneo, 13.981 Novara, 94.148 Torino, 6724 Vercelli, 6066 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 931 extraregione e 1352 in fase di definizione.