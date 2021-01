Cordoglio ad Asti per l’improvvisa scomparsa di Bruno, uno dei gemelli Bugnano

Ha destato un profondo cordoglio in tutta Asti la notizia dell’improvvisa scomparsa di Bruno Bugnano, uno dei due gemelli molto conosciuti in città.

Il corpo dell’uomo senza vita è stato ritrovato ieri nell’alloggio in cui vivevano i fratelli Bugnano, in via Corridoni, dalle forze dell’ordine e dai sanitari intervenuti in seguito alla segnalazione di un’amica di famiglia, preoccupata perchè Bruno non rispondeva al telefono; l’uomo era solo a casa in quarantena in quanto positivo al Covid, mentre il fratello Gianni è ricoverato in Ospedale per lo stesso motivo.

I due gemelli erano inseparabili, entrambi amanti del teatro, erano stati intervistati anche dall’inviato di Striscia la Notizia, Cristiano Militello, quando era venuto ad Asti per girare un servizio della sua rubrica Striscia lo Striscione (nella foto sotto).