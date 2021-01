Cordoglio a Isola d’Asti per la scomparsa di Monsignor Giovanni Bertolino

Lutto ad Isola d’Asti per la scomparsa di Monsignor Giovanni Bertolino, per molti anni parroco a Isola Piano.

A darne la notizia il sindaco di Isola, Michael Vitello, con un post su facebook: “Con molto dispiacere e molta tristezza nel cuore, devo comunicare che oggi il Nostro prezioso Mons. Bertolino, è venuto a mancare.”

Nel suo post il primo cittadino ricorda il prelato: “Lo voglio ricordare per i suoi sorrisi, per la sua disponibilità verso tutto e per la sua presenza calda e accogliente, come Parroco di Isola d’Asti. Per 50 anni ha amministrato e amato la parrocchia di Santa Caterina, con lui la porta era sempre aperta.

Mi mancherà molto. Una preghiera per lui.”

Don Bertolino, nato a Vinchio nel 1927, è stato parroco a Isola Piano per cinquant’anni, dal 1964 al 2014, quando aveva ancora mantenuto il titolo e funzione di parroco di Repergo, frazione di Isola di circa 300 abitanti.