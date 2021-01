Congratulazioni al 1° Luogotenente dell’Esercito Italiano Massimo Fasolis per il suo pensionamento

Congratulazioni all’astigiano Massimo Fasolis, 1° Luogotenente dell’Esercito Italiano, per il suo pensionamento dalla moglie Veronica e dai figli Simone e Samuele, anche lui militare.

Classe 1962, Fasolis ha lasciato il servizio attivo lo scorso 30 dicembre “Questa lunga vita d’amore con l’Esercito durata circa 36 anni è giunta al termine, la lascio con emozione e dispiacere – ha dichiarato nel suo discorso di commiato – È stata una storia appassionante, da un lato la giovinezza è stata condizionata da impegni lavorativi, operativi e nuove responsabilità ma ho avuto la possibilità di vivere splendide avventure in tantissimi luoghi del nostro paese, attraversandolo in lungo e in largo partecipando a diverse operazioni tra le quali Vespri Siciliani, Domino, Strade Sicure”.

Fasolis ha iniziato la sua avventura di soldato ad Asti, sua città natale. Trasferito a Viterbo (Scuola allievi sottoufficiali), Chiavari (Scuola delle telecomunicazioni), Vercelli, Pantelleria, Alessandria, gli ultimi 18 anni li ha trascorsi a Torino presso il Raggruppamento Logistico del Comando Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito.

Oltre al lavoro Fasolis si è dedicato al volontariato come milite alla P.A. Croce Verde di Asti, e allo sport diventando massaggiatore sportivo e operatore Shiatsu, competenze che ha avuto modo di esercitare nel mondo del calcio e del ciclismo professionistico, sue passioni. Ha infatti collaborato con l’A.C.D. Asti Calcio per 15 anni dalla stagione sportiva 2000-2001. Nel 2000, voluto dal direttore sportivo Fabio Becherini, ha iniziato una collaborazione come massaggiatore sportivo col Team Professionistico di ciclismo “Selle Italia”, alle dipendenze del Team Manager Gianni Savio, partecipando a numerose competizioni, in Italia ed all’estero. Tra le più importanti la 62° Volta a Portugal nell’estate 2000 e il 14° Tour del Burkina Faso a novembre 2000 sulle stesse strade percorse trenta anni prima da Fausto Coppi. La più grande soddisfazione professionale in ambito sportivo è stata la partecipazione all’84° Giro d’Italia nel 2001, dove l’amico e compagno di squadra Freddy Gonzales vinse la maglia verde come miglior scalatore.

Conclusa la sua esperienza lavorativa nell’Esercito, volontariato e sport saranno nuovamente le attività cui tornerà a dedicarsi.

La redazione di Atnews si aggiunge al coro di congratulazioni.