Coldiretti Piemonte, Epifania: trionfano le ricette tipiche e calano acquisti in tempo di pandemia

Con la pandemia e l’Italia in zona rossa torna la tradizione della calza della Befana che viene appesa in oltre una casa su tre (38%) mentre ad una minoranza del 12% la Befana porta altri regali ed il resto non festeggia anche perché non ha bambini in casa. E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe’ per la Festa dell’Epifania al tempo del Covid. Le difficoltà economiche, il lockdown e la chiusura dei negozi hanno pesato sugli acquisti, in calo stimato del 23% rispetto allo scorso anno.

In Piemonte l’Epifania si presenta sulle tavole, in particolare della provincia di Cuneo, ma non solo, sotto forma di Fugassa d’la Befana, un dolce lievitato, spesso ricoperto di zuccherini, che ricorda un fiore. Tra gli ingredienti ci sono farina, zucchero, lievito di birra, latte, uova, burro e canditi, ma nasconde due piccole sorprese. Nell’impasto, infatti, vengono nascoste due fave, una bianca e una nera: mangiando il dolce, chi trova la fava bianca dovrà pagare la focaccia, chi, invece, trova quella nera dovrà pagare il vino, notoriamente più costoso. Trovare la fava bianca è anche segno di buon auspicio: insomma, il modo migliore per iniziare il nuovo anno. Non mancano anche altri prodotti tipici piemontesi nelle calze: dalle nocciole ai biscotti fatti in casa, come i crumbot o i ciciu ‘d capdan.

“Ancora un giorno di festa che fa salire a quasi 4,5 miliardi il valore dei regali acquistati durante le festività di fine ed inizio anno – commentano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -. Torna, quest’anno ancora di più a causa dell’emergenza Covid con l’Italia in zona rossa, la tradizione di preparare tipiche ricette in casa tanto che il 49% degli italiani passa più tempo ai fornelli anche con i propri figli. Proprio a chi cucina e a chi sta pensando a cosa comprare per le tipiche calze della Befana, consigliamo di acquistare prodotti del territorio, rivolgendosi ai produttori presso i mercati o i punti vendita aziendali Campagna Amica, sulla scia anche della campagna #MangiaItaliano”.