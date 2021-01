Cisl Scuola, lettera ai parlamentari per il mancato pagamento stipendi al personale scolastico

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Cisl Scuola AL AT ai parlamentari alessandrini e astigiani.

“Scriviamo questa lettera per segnalarVi la gravissima situazione che stanno attraversando molte centinaia di persone, docenti e personale ausiliario ATA della scuola, che sono stati assunti in servizio nei mesi di settembre e ottobre 2020 con contratti temporanei di supplenza fino all’11 giugno 2021, ma che finora non hanno ricevuto neppure una mensilità di stipendio.

Si tratta di persone che hanno risposto ad una chiamata di un’amministrazione dello Stato Italiano, in questo caso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, per prendere servizio immediatamente e coprire le mancanze e i buchi di organico evidenziati dalla pandemia in atto, dovuta al virus Covid-19. Per rispondere a questa chiamata il personale in questione ha dovuto nella quasi totalità lasciare la propria residenza e spostarsi in una provincia e/o regione diversa, con conseguenti spese di trasporto, vitto e alloggio, che vanno ad erodere ulteriormente il già magro stipendio promesso.

La problematica interessa centinaia di docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, che lavorano nelle province di Alessandria e Asti.

Si è però verificato un combinato disposto di errori di attribuzione dei contratti ai capitoli di spesa specifici e di incapienza finanziaria di tali capitoli che ha fatto sì che queste persone non ricevessero alcuna rata stipendiale dal mese di ottobre 2020 in poi, anche se sulla piattaforma NOIPA dove è possibile vedere le situazioni stipendiali, tali contratti risultano „in pagamento“.

Il Ministero Istruzione, d’intesa con il MEF, ha fissato ripetute emissioni speciali ma non si ha notizia che le problematiche siano state risolte. Si sono chiesti al MI chiarimenti anche in merito alla copertura dei capitoli e si è verificato che si tratta di un problema di carattere nazionale, di imputazione spese da parte del MEF.

È appena il caso di segnalare l’imbarazzo e la vergogna per tali grossolani errori da parte di un’Amministrazione dello Stato, ai quali finora non si è riusciti a porre rimedio, malgrado le numerosissime interlocuzioni a tutti i livelli, sia territoriali con i Prefetti, gli Uffici Scolastici Territoriali e le Ragionerie Territoriali dello Stato, sia centrali, con i Ministeri Istruzione ed Economia/Finanze.

Si chiede pertanto cortesemente alle SS.VV. un interessamento a tale drammatica situazione, considerando che molte di queste persone sono in procinto di licenziarsi da un posto di lavoro „statale“ al quale però lo Stato Italiano non corrisponde la dovuta retribuzione. Retribuzione che spesso è l’unica disponibile in famiglia, con gravissime e comprensibili ripercussioni sociali ed economiche.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.”

Marco Ciani

Segretario Generale

UST CISL

Alessandria Asti

Carlo Cervi

Segretario Generale

CISL Scuola

Alessandria Asti

Per consultare la lettera della Cisl Scuola AL AT clicca –> QUI