Opzione Donna: prorogata al 31 dicembre la possibilità di anticipare la data del pensionamento

La legge di bilancio 2021 ha prorogato il termine per poter usufruire di “Opzione Donna”, ovvero la possibilità data alle donne di anticipare la data di pensionamento come prevista dal regime generale. A comunicarlo è CISL FP Alessandria Asti che è a disposizione per informazioni e assistenza per presentare la domanda nei propri uffici.

Va ricordato che la pensione liquidata, usufruendo di tale opportunità, sarà calcolata con il metodo contributivo e quindi risulterà inferiore a quella altrimenti calcolata con il regime “misto”.

Per potere accedere alla pensione anticipata nel 2021 occorre:

– avere maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni alla data del 31 dicembre 2020;

– avere almeno 58 anni di età se lavoratrici dipendenti, 59 se autonome.

La decorrenza del trattamento di pensione segue il sistema delle “finestre mobili” previsto dalla legge 122 del 2010, e in ogni caso non potrà essere anteriore al 1 febbraio 2021 per le lavoratrici dipendenti e autonome rientranti nel regime di assicurazione generale obbligatoria (o forme sostitutive di questa), e al 2 gennaio 21 se si tratta di dipendenti iscritte a forme esclusive della sopradetta assicurazione generale obbligatoria (ovviamente questa è la prima decorrenza utile e la domanda può essere presentata e avere anche decorrenza successiva), mentre per quanto riguarda le dipendenti dei comparti scuola e AFAM le decorrenze saranno rispettivamente 1 settembre 2021 e 1 novembre 2021.