Cibdol: il CBD più puro al mondo

Il mercato del CBD sta diventando sempre più importante in Europa, grazie alle sue incredibili proprietà terapeutiche. Scopriamo insieme questo mondo.

Che cos’è il CBD?

Il Cannabidiolo, o CBD, non è altro che un composto organico derivato dalle piante di canapa. In natura il suo compito è quello di scoraggiare i parassiti a infestare la pianta. Gli effetti dei cannabinoidi sugli esseri umani, invece, sono molto differenti.

Questi composti interagiscono con molti recettori presenti all’interno del corpo umano, andando a influenzare aspetti come il sonno, l’appetito, l’umore e tanto altro.

La differenza tra CBD e THC

Non appena avete letto la parola cannabis, sicuramente la vostra mente si sarà ricollegata al concetto di Marijuana.

Ebbene, la Marijuana ha un forte concentrato di THC, abbreviazione di tetraidrocannabinolo. Questa sostanza, a differenza del CBD, presenta diversi effetti collaterali psicotropi, motivo per cui è illegale nella maggior parte dei paesi occidentali.

Le differenze nella struttura chimica del CBD significano che non interagisce con il corpo allo stesso modo del THC. Di conseguenza, non è tossico, non provoca effetti inebrianti e, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), non ha alcun potenziale di abuso.

Quali prodotti esistono a base di CBD?

In commercio esistono diversi prodotti che contengono CBD.

Uno dei prodotti più diffusi è l’olio. Le motivazioni sono legate alla facilità di utilizzo e alla minima quantità necessaria per goderne degli effetti.

Una seconda tipologia di prodotti è rappresentata dalle capsule di CBD. Questi particolari prodotti sono molto utili se, ad esempio, avete bisogno di muovervi molto e se preferite ingoiare qualcosa di insapore.

Una terza, ma altrettanto comune, tipologia di CBD è la crema. In questo caso l’utilizzo è legato al miglioramento del tuo regime di bellezza, curando la pelle con una crema dal forte impatto nutrizionale.

Quali sono gli effetti del CBD?

Entrando maggiormente nello specifico, quali sono gli effetti concreti del CBD? per quali disturbi questa sostanza porta benefici?

Prima di tutto, il CBD è un forte analgesico e antinfiammatorio. Molte persone infatti acquistano prodotti a base di CBD proprio per diminuire dolori cronici dovuti a svariate motivazioni.

Un secondo uso molto comune è quello legato alle sue qualità antiemetiche. In poche parole, riduce disturbi legati a nausea e vomito. Da questo punto di vista ci sentiamo di consigliare fortemente gli oli a base di CBD.

Anche per l’acne il CBD potrebbe risultare molto utile. In questo caso parliamo ovviamente di crede per la pelle, che contengono componente che interagiscono con le ghiandole sebacee, responsabili dell’acne.

Un ultimo effetto, ma sicuramente non per importanza, è quello di energizzante. Rafforzando le cellule del corpo umano, garantiscono una loro corretta rigenerazione, portando effetti energizzanti concreti all’organismo.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo provato a fare un riassunto delle qualità del CBD. qualunque sia l’effetto benefico che state cercando, vi consigliamo di rivolgervi unicamente a professionisti del settore.

