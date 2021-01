Carosso: “Le vaccinazioni nell’Astigiano arrivano a 6.700”

“Soddisfazione per il lavoro che si sta facendo all’Asl sul piano vaccinazioni – dichiara il vicepresidente Fabio Carosso – in anticipo sulla programmazione regionale, si conclude oggi la prima tornata dei vaccini.”

Dai dati comunicati le vaccinazioni nell’Astigiano arrivano a 6.700: copertura vicina all’80% tra i dipendenti Asl AT , vaccinato il 95% di medici e pediatri di famiglia, 100% dei volontari delle pubbliche assistenze.

“Ringrazio sempre per lo straordinario impegno tutto il personale dagli infermieri ai medici ai volontari e auguro un buon lavoro al nuovo direttore generale Asl AT, Flavio Boraso.” – conclude Carosso – “Lo sforzo della Regione anche attraverso i recenti accordi con i medici di famiglia e con i farmacisti è volto ad accelerare il piano vaccini in modo da essere pronti con l’arrivo dei nuove dosi che non necessitano di una logistica particolare.”