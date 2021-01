Intervento dei Vigili del fuoco di Asti per un salvataggio animali nella giornata di oggi, giovedì 21 gennaio.

In frazione Mombarone, un cagnolino è si è infilato in un tubo, e non riusciva più ad uscire ed è rimasto incastrato; grazie all’intervento degli uomini del comando astigiano è stato liberato e riconsegnato alla sua padrona.