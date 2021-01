“Buon compleanno Vittorio Alfieri”: per la prima volta online

Si terrà per la prima volta online “Buon compleanno Vittorio Alfieri”, appuntamento dedicato al poeta e drammaturgo astigiano in occasione della ricorrenza della sua nascita.

L’Amministrazione comunale non ha voluto rinunciare a celebrare il suo concittadino e, con la collaborazione della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, da sabato 16 gennaio per una settimana riproporrà sulla pagina Facebook del Teatro Alfieri i video di “Alfieri, un messaggio elementare” e dello spettacolo “Una Vita da romanzo, Vittorio Alfieri tra sogno e verità” con drammaturgia di Carla Forno e regia di Marco Viecca.

I video saranno disponibili gratuitamente fino al 23 gennaio su www.facebook.com/teatroalfieriasti