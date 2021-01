Bosca sul podio del China Wine Competition 2020

Le bollicine e i vini Bosca sono stati protagonisti al concorso asiatico China Wine Competition 2020. Alla fine dello scorso anno, tutte le referenze messe in gara sono salite sul podio superando le valutazioni non solo legate alla qualità, ma anche al rapporto qualità/prezzo e al packaging. Il Moscato d’Asti DOCG Luigi Bosca ha ricevuto la medaglia d’oro mentre l’Asti DOCG Five Stars Collection, il Barolo DOCG Luigi Bosca e il Barbera d’Asti DOCG Luigi Bosca hanno conquistato la medaglia d’argento. Infine, la medaglia di bronzo è stata assegnata all’Asti DOCG secco Five Stars Collection e al Piemonte DOC Five Stars Collection.

“Riteniamo che i risultati conseguiti in questa occasione siano un importante indicatore relativo alla validità delle strategie di produzione e alla costante attenzione al mercato che abbiamo portato avanti negli anni. Questo concorso, infatti, non si focalizza solo sulla qualità del vino di per sé, ed amplia la valutazione ai diversi aspetti che rendono unica, per il consumatore finale, l’esperienza della degustazione. Avere conquistato una medaglia per ciascuna referenza messa in gara ribadisce che i nostri spumanti e i vini rendono speciale l’occasione di un brindisi e sono in grado di interpretare diversi stili di consumo. Ne è la conferma la medaglia d’oro ricevuta dal Moscato d’Asti DOCG Luigi Bosca.” commenta Polina Bosca, CMO dell’azienda.

Nel 2020 Bosca ha occupato, in diverse occasioni, il gradino più alto del podio conquistando la medaglia d’oro in prestigiosi concorsi europei ed asiatici come l’Asia Wine Trophy (Riserva del Nonno, Barolo Docg Luigi Bosca), l’Asia Wine Challenge (Barbaresco Docg Luigi Bosca, Barbera D’Asti Docg Superiore Mabel, Asti Docg secco Five Stars Collection), il Cina Wine and Spirits Award (Riserva del Nonno, Barbera D’Asti Docg Luigi Bosca, Moscato Docg Luigi Bosca*, Piemonte Doc Five Stars Collection*, Asti Docg secco Five Stars Collection*, Asti Docg Five Stars Collection*), il Berliner Wein Trophy (Piemonte Chardonnay Doc Luigi Bosca, Barbera D’Asti Docg Superiore Mabel), il Mundus Vini (Barbera D’Asti Docg Superiore Mabel). Inoltre, in occasione dell’Asia Wine Trophy la Riserva del Nonno ha ricevuto il premio come “Best Sparkling Wine 2020” mentre la Barbera D’Asti Docg Superiore Mabel è stata decretata “Best of Show” al Mundus Vini.