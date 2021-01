Biblioteca Astense, ultimi giorni per iscriversi alle iniziative online “20 anni di coccole e storie” e “Crescerleggendo 2021”

Ultimi giorni per iscriversi alle iniziative online “20 anni di coccole e storie” e “Crescerleggendo 2021 – Un’arca di libri”.

La prima, “20 anni di coccole e storie”, organizzata dalla Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, in collaborazione con le Biblioteche di Nizza Monferrato e Canelli, offre a tutti gli Insegnanti e gli Educatori dei bambini tra gli 0 e i 6 anni che operano negli asili, scuole dell’infanzia o strutture educative del territorio provinciale, la possibilità di partecipare a sei incontri di aggiornamento e approfondimento via Zoom, all’interno del progetto “Nati per leggere”, che festeggia 20 anni di attività ad Asti. Primo appuntamento sabato 30 gennaio, dalle 10 alle 12, con “Storie da raccontare”, aggiornamento bibliografico ed esempi di lettura, a cura di Luisa Corino e Karim Soufellou. Le iscrizioni vanno effettuate entro mercoledì 27 gennaio, con modulo da compilare direttamente sul sito www.bibliotecastense.it. Il costo per partecipare ai 6 incontri è di 20 euro, da corrispondere tramite bonifico o Satispay. Sono esentati dal pagamento i lettori volontari delle Biblioteche aderenti al Sistema Astigiano e gli studenti. Viene riconosciuto il credito formativo (per le ore frequentate in diretta nelle date previste) in collaborazione con il CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adulti e l’Istituto A. Monti di Asti. Il progetto Nati per leggere è promosso da Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo.

La seconda, “Crescerleggendo 2021 – Un’arca di… libri” è composta da otto incontri di formazione e aggiornamento per insegnanti, genitori, operatori culturali, educatori che si occupano di ragazzi dai 7 ai 16 anni. A organizzarli sempre la Biblioteca Astense Giorgio Faletti in collaborazione con CPIA Asti e gli Istituti Monti e IPSIA Castigliano. Gli appuntamenti, che si terranno in streaming sulla piattaforma Zoom della Biblioteca, costituiscono un’occasione per aggiornarsi sul mondo della letteratura per ragazzi e sulle più riuscite esperienze di promozione della lettura.

Primo appuntamento sabato 6 febbraio dalle 10 alle 12 con Alessandra Starace e “Le storie sono risorse”. È possibile iscriversi entro lunedì 1 febbraio (massimo 100 iscritti), con rilascio di attestato valido ai fini del riconoscimento del credito formativo. Quota unica di iscrizione (8 incontri) 20 euro, gratuito per studenti, bibliotecari e lettori volontari delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Astigiano.

Per iscriversi utilizzare il modulo presente su www.bibliotecastense.it (sezione Crescerleggendo), dove è presente anche il programma dettagliato degli incontri. Per informazioni: 0141.593002 (Patrizia Picco e Laura Guglielminetti), email p.piccobiblio@gmail.com