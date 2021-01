Biblioteca Astense, riprende il servizio di consegna “sulla soglia”

Riprende oggi alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti il servizio di consegna “sulla soglia” dei libri che i tesserati potranno prenotare preferibilmente via email all’indirizzo prestiti@bibliotecastense.it, oppure telefonando al numero 0141 593002 dal martedì al venerdì la mattina dalle 9 alle 13.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell’Auser Ala di Asti, è attivo anche il servizio di consegna a domicilio riservato agli utenti fragili, regolarmente iscritti alla Biblioteca Astense e residenti nel Comune di Asti, Over 70 o persone invalide, disabili o, più in generale, tutte le persone con temporanee difficoltà motorie. Il servizio è gratuito e può essere prenotato via mail o telefono come sopra.

Per ulteriori informazioni: www.bibliotecastense.it