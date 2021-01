Auser Asti: la ginnastica non si ferma

Fino al 31 marzo 2021 le previste lezioni di mobility, yoga, pilates ed attività fisica adattata, proposte dall’Auser Asti si svolgeranno on line, sempre sotto la guida di Elena Cataldo.

È ancora possibile iscriversi presso la sede dell’associazione in via Lamarmora n.15 oppure telefonando al numero 0141.09.12.79 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni: auserasti@gmail.com