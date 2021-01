Sabato 16 gennaio 2021, alla Bottega Rava Fava di via Cavour 83, ci sarà la premiazione del Concorso per le Scuole “Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza”, giunta alla sua 5ª edizione.

Per ragioni di emergenza sanitaria la premiazione avverrà in modo contingentato con la partecipazione dei soli rappresentanti per classe e verrà diffusa online tramite la pagina facebook della Bottega, https://www.facebook.com/bottegaltromercatoasti, a partire dalle ore 16.00.

di 21 Galleria fotografica Concorso Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza 2020









Nonostante le difficoltà di questo anno appena trascorso, il concorso ha visto la partecipazione di 295 bambini delle seguenti scuole astigiane:

Scuola dell’Infanzia

G.Pascoli

De Benedetti

Cagni

Scuola Primaria

Rio Crosio

Cavour

Buonarroti

In questo concorso hanno partecipato una decina di ragazzi-adulti dell’Educativa Territoriale Asti Sud C.I.S.A. – Nizza Monferrato.

I premi per tutti i partecipanti, grazie al sostegno di EcorNaturaSì, consisteranno in strumenti didattici-educativi sulla biodiversità.

Il concorso è stato ancora finanziato dai soci sovventori della Cooperativa Della Rava e Della Fava con il progetto: “Educhiamo ad un Consumo Critico e Responsabile” che si protrarrà fino a fine 2021.