Asti, riunione in Prefettura per fare il punto sull’attività svolta dai volontari per favorire il rientro a scuola in sicurezza

Il Prefetto di Asti Alfonso Terribile ha ricevuto stamane Tullio Dezani, Fernando Iacono e Michele Marchese, rispettivamente Presidente della sezione di Asti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nonché Vincenzo Calvo, Vicepresidente della sezione astigiana dell’Associazione Nazionale Alpini, in rappresentanza del Presidente Fabrizio Pighin.

All’incontro hanno partecipato anche il Sindaco di Asti e, in video-collegamento, i vertici delle Forze di Polizia ed il Comandante della Polizia Municipale di Asti.

La riunione ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle attività svolte dai volontari delle quattro associazioni che, a margine delle misure disposte nell’ambito del Tavolo di coordinamento Scuola-Trasporti, sono state interessate dal Prefetto per lo svolgimento di ulteriori azioni volte a favorire il rientro a scuola in sicurezza degli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado, in occasione della ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista dal vigente d.P.C.M.

In particolare, i volontari delle associazioni chiamate a collaborare hanno presidiato, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita dei ragazzi, alcune scuole del territorio astigiano, individuate d’intesa con il competente Ufficio Scolastico Territoriale, sensibilizzando gli studenti sulla necessità di utilizzare correttamente la mascherina e di evitare ogni assembramento.

Nell’evidenziare che la situazione scolastica appare, al momento, confortante, il Prefetto ha rivolto un sentito ringraziamento alle Forze di Polizia ed ai volontari delle associazioni coinvolte per la preziosa attività quotidianamente svolta sul territorio.