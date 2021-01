Asti, presentazione ufficiale per il nuovo direttore generale dell’ASL AT, Flavio Boraso

Si è presentato ufficialmente alla stampa questa mattina, Flavio Boraso, il nuovo direttore generale dell’Asl di Asti, che ha preso servizio il 1° gennaio 2021. E’ stato nominato dalla Giunta regionale del Piemonte lo scorso mese di ottobre su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi.

Laureato in Medicina con specializzazione in Igiene e organizzazione dei servizi sanitari, Flavio Boraso, nato nel 1961, è attualmente direttore generale dell’ASL3 Torino (Collegno e Pinerolo) ed è stato direttore dell’Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro (IRCC) di Candiolo, dell’Ospedale Mauriziano di Torino, dell’ASL 17 di Savigliano, degli Ospedali di Novi Ligure ed Ovada, degli Ospedali di Acqui Terme, dell’Ospedale di Tortona, Direttore generale ASLTO4.

Flavio Boraso ha ringraziato il commissario uscente Giovani Messori Ioli: “Ringrazio il commissario per il lavoro svolto, ci siamo sentiti molto in questi giorni”, per poi spiegare il perchè ha accettato questo incarico: “Ho accettato molto volentieri questo incarico per due motivi: uno perchè sono legato a questo territorio che conosco molto bene in quanto la mia famiglia è di origine astigiana (mia nonna era di Cellarengo), il secondo motivo è che, anche se questo incarico poteva sembrare una retrocessione rispetto al precedente incarico (l’Asl3 Torino) io sono bene contento perchè ho avvertito dalla politica regionale che qui c’è un progetto di crescita e di investimenti.”