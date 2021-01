Asti, nuovo verde in città: il programma del Comune per Gennaio

Un calendario per la messa a dimora di alberi in città: il Comune di Asti, con l’assessorato Lavori pubblici, ha programmato gli interventi che porteranno nuove piante in corsi, vie e parchi cittadini.

La prima tappa è fissata per lunedì 4 gennaio quando saranno piantate 8 essenze nel parco Bellavista appena inaugurato. E’ prevista la messa a dimora di esemplari alti già 7 metri. Lunedì 11 gennaio, saranno tolti i ceppi in corso Chiesa (dove si continuerà con i tigli, già presenti nella zona), piazza alla Vittoria, via Micca e piazza Vittorio Veneto, dove saranno piantati Pyrus Calleriana al posto delle piante tagliate: “Avevamo detto che sarebbero stati sostituiti a gennaio e così faremo – commenta il sindaco Rasero – il 2021 sarà un anno verde, con un programma che toccherà diverse zone della città”.

Lunedì 18 gennaio, sarà la volta dei corsi Cavallotti e Matteotti, dove saranno piantati Prunus Serrulata Kanzan, seguendo l’alberata già presente sul corso. Lunedì 25 gennaio, invece, arriveranno i Liquidambar al parco Bertrami. Le nuove piante sono acquisti effettuati in vivai astigiani (è il caso ad esempio delle piante per Bellavista e corso Cavallotti) e nel vivaio della Regione (a Vercelli).

Così, come spiegato dal sindaco Rasero e dall’assessore Stefania Morra, il Comune prosegue un percorso sul verde partito a inizio anno con oltre 50 nuovi alberi (a Rio Crosio, in corso Torino, nei parchi LungoBorbore e Monterainero, nei giardini delle scuole) e proseguito recentemente con la sostituzione dei platani di via Rosselli, dove le nuove piante sono state acquistate dai residenti e piantate dall’amministrazione comunale.