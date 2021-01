Asti, minaccia barista con una pistola: arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato – Squadra Volanti della Questura di Asti la sera del 5 gennaio scorso è intervenuta nella zona della stazione ferroviaria dove un uomo con arma da fuoco aveva avuto una lite con un commerciante della zona.

Sul posto il gestore di un bar riferiva di aver avuto un alterco con uno sconosciuto, sorpreso ad urinare di fronte all’ingresso di un condominio adiacente all’esercizio pubblico. Per tutta risposta, lo sconosciuto reagiva estraendo dai pantaloni una pistola, puntandogliela contro e minacciandolo di morte, allontanandosi poi a piedi in direzione della stazione ferroviaria.

Le immediate ricerche dello sconosciuto, grazie alla descrizione fornita dal barista, permettevano ai poliziotti della Volante di rintracciarlo nei pressi del Movicentro, a poca distanza dal luogo dei fatti. Alla vista degli operatori di Polizia l’uomo da subito si dimostrava ostile e violento, al punto che dapprima verbalmente, e poi fisicamente, si scagliava contro gli agenti, ingiuriandoli e minacciandoli di morte.

Gli operatori immobilizzavano quindi l’uomo e procedevano sul posto ad una perquisizione personate che consentiva di rinvenire, celata in un sacchetto in tessuto riportante il nome di una catena di supermercati, una pistola di colore grigio metallico senza alcun tappo rosso, risultata poi essere fortunatamente solo una pistola giocattolo con munizionamento in pallini in plastica, che veniva sequestrata.

Accompagnato presso la Questura, l’uomo, un 69enne residente a Milano risultato avere a carico numerosi precedenti di polizia per fatti analoghi, veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed indagato per i reati di oltraggio a Pubblico Ufficiale e minaccia aggravata.

Dopo averne data notizia al Sostituto Procuratore di turno, l’uomo veniva accompagnato presso la Casa di Reclusione di Asti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.