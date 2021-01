Asti, la Polizia Municipale festeggia il patrono San Sebastiano e fa il bilancio del 2020 segnato dal Covid

Questa mattina, mercoledì 20 gennaio, la Polizia Municipale di Asti festeggia il Santo Patrono San Sebastiano.

Nonostante l’impossibilità di farla in presenza, da consuetudine prima della celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Secondo, si è tenuta la conferenza stampa, in modalità online, per presentare il bilancio dell’attività dell’anno appena concluso.

Ad aprire la conferenza il sindaco di Asti, Maurizio Rasero: “Ringrazio l’assessore Bona, il comandante Saracco, ma soprattutto tutto il corpo della Polizia Municipale per il grande impegno sempre messo in campo, in particolare quest’anno con la pandemia hanno saputo adattarsi alla situazione garantendo sia le attività svolte abitualmente, ma sia dare risposte diverse alle nuove esigenze che si sono venute a creare. Ricordo sempre il nostro fiore all’occhiello, il servizio h24 sette giorni su sette.”

L’assessore Marco Bona ha ribadito quanto espresso dal sindaco, entrando nel dettaglio di come sia cambiata l’attività della Polizia Municipale nell’ultimo anno: “Mi associo ai ringraziamenti e ai complimenti del sindaco, quest’anno il lavoro della polizia municipale è stato molto diverso, rivoluzionato e in continua evoluzione, basti pensare alla consegna dei provvedimenti di isolamento disposti dall’ASL: sono stati 2953 provvedimenti di isolamento, cinque agenti si occupano di questa attività, ci sono stati picchi giornalieri con 60/70 provvedimenti da consegnare, ora il trend giornaliero si è attestato sulla trentina. E poi i 9080 controlli anticontagio tra persone e locali, con 119 persone sanzionate e 19 locali. Questi sono alcuni dati delle conseguenza della pandemia.”

“Ma a fianco la polizia municipale non ha fatto mancare il lavoro ordinario, voglio sottolineare i 60 servizi daspo con 15 provvedimenti di allontanamento, servizi svolti in contemporanea da tre agenti, alcuni anche con gli agenti in borghese. Un altro dato che voglio evidenziare sono le 479 sanzioni per parcheggio irregolare nei posti riservati ai disabili, mentre per quanto riguarda i campi nomadi, sono stati svolti 56 verifiche presso campi nomadi più un controllo interforze, che hanno portato a cinque notizie di reato contro ignoti per deposito di rifiuti pericolosi o speciali e sei sanzioni amministrative” chiosa Bona, prima di dare la parola al comandante della Polizia Municipale, Riccardo Saracco.

Il comandante Riccardo Saracco ha ringraziato sindaco e assessore e ha messo in evidenza altri dati: “Fanno piacere i complimenti dell’amministrazione, sono una spinta a continuare a svolgere al meglio il nostro lavoro. Ai dati che ha già dato l’assessore aggiungo che noi siamo stati impegnati in 973 servizi mirati per rispetto delle disposizioni anticontagio, un altro servizio importante che ci tengo ad evidenziare è quello presso gli Istituti Scolastici che sono stati 146, nonostante la sospensione per un lungo periodo delle lezioni in presenza.

Mi preme evidenziare l’implementazione delle attività rispetto allo scorso anno, ritengo che lo sforzo fatto dalla polizia municipale sia stato particolarmente significativo perchè abbiamo mantenuto il nostro livello di operatività al 100%, nonostante il Covid abbia toccato anche alcuni di noi”.

In chiusura di conferenza stampa il comandante Saracco e l’assessore Bona hanno parlato del sistema di videosorveglianza, che attualmente conta di 105 telecamere e che nel corso dell’anno, tra fine maggio e il mese di giugno, sarà implementato con nuove telecamere: “Il primo lotto si tratta di un progetto da 585mila€ che prevede l’installazione di 20 telecamere “intelligenti” che coprirà tutti i principali assi viari di accesso alla città: C.so Alessandria, C.so Casale, C.so Savona, C.so Ivrea, C.so Torino, C.so Alba. Si tratta di telecamere lettura targhe in grado di segnalare una qualsiasi anormalità del veicolo, riconoscendo anche autovetture rubate o ricercate dagli organi di polizia.

Il secondo lotto è quello finanziato dall’allora Ministro Matteo Salvini. Si tratta di un progetto di 200mila€ e prevede l’installazione di 18 telecamere in zone come C.so Matteotti, luoghi di interesse statali come il Tribunale e arterie di collegamento come C.so Volta e zona San Domenico Savio” ha spiegato Bona, sottolineando poi un aspetto molto importante: “A oggi le telecamere presenti sono tutte coperte da contratto di manutenzione, mi piace sottolineare questo fatto perchè in passato ci sono stati problemi proprio per la mancanza di questo servizio.”

L’organico effettivo del Corpo di Polizia Municipale è di 72 unità, di cui 26 donne, suddivisi tra un Comandante, 7 Ufficiali, un Sottufficiale e 63 Agenti. Attualmente un Agente è distaccato presso la procura della Repubblica, un Ufficiale e un Agente sono distaccati presso l’Ufficio di Vigilanza Urbanistica. Sono inoltre in servizio presso il Corpo di PM altre 4 persone inquadrate in ruoli tecnico/amministrativi.

Di seguito una sintesi dei dati dell’attività del Corpo di Polizia Municipale di Asti nel 2020 (clicca qui per scaricare il pdf —->>> Attività Polizia Municipale Asti anno 2020.)