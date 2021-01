Asti, incontro on line per l’appuntamento con i giornalisti per San Francesco di Sales

“Comunicare incontrando le persone come e dove sono” è il sottotitolo del tema “Vieni e Vedi” (Gv 1,46) che papa Francesco ha scelto per il Messaggio della 55.ma Giornata delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel maggio 2021. In sintonia con questa indicazione la Diocesi di Asti intende organizzare un incontro di approfondimento dedicato ai giornalisti e agli operatori della comunicazione. Causa restrizioni per la pandemia, il tradizionale appuntamento per San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, non si potrà fare in presenza, ma proprio riflettendo sulle parole del Santo Padre si è deciso di realizzare l’appuntamento, di amicizia e di condivisione, in videoconferenza valorizzando, come più volte abbiamo dovuto fare in questi mesi, il supporto di tutti i media, in tutte le loro forme, per raggiungere le persone là dove vivono.

“Nel cambio epocale che stiamo vivendo – si legge nella spiegazione del tema del messaggio – in un tempo che ci obbliga alla distanza sociale a causa della pandemia, la comunicazione può rendere possibile la vicinanza necessaria per riconoscere ciò che è essenziale e comprendere davvero il senso delle cose”.

Con queste intenzioni, mercoledì 20 gennaio alle 18 il vescovo Marco Prastaro ha deciso di incontrare, seppure a distanza, i giornalisti e i comunicatori astigiani; porterà la sua esperienza Vincenzo Corrado direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

Per partecipare all’incontro ecco il link: https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=m8aa1fdc596036100927f09f036f0c977.

Per agevolare il collegamento la sala riunioni virtuale sarà aperta dalle 17.30 per le necessarie verifiche di connessione.