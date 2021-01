Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 20.30 in Strada Valgera.

Due autovetture si sono scontrate frontalmente poco dopo l’innesto con via Calcutta; nonostante il violento impatto gli occupanti non hanno riportato traumi seri ma solo alcune contusioni.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale che indaga sulle cause del sinistro.