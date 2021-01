Asti, incidente stradale tra auto e furgone in via Vogliolo

Un incidente stradale è accaduto oggi, giovedì 7 gennaio, ad Asti.

In via Vogliolo angolo via al Duca si sono scontrate, con dinamica ancora in corso di accertamento, un’autovettura e un furgone, con due persone ferite tra cui una donna rimasta incastrata nell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti per estrarre la donna dall’auto ad affidarla al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto.