Il traffico è rallentato in corso Gramsci, ad Asti, per un incidente stradale avvenuto poco fa.

Il sinistro ha riguardato due auto che hanno bloccato la carreggiata all’altezza del sottopasso che collega corso Gramsci a Via al Mulino. Sul posto è presente la Polizia Municipale ed è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per la rimozione di una delle vetture coinvolte. Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.