Asti, incidente in Corso Savona

Incidente in Corso Savona ad Asti pochi minuti fa.

Poco prima del cavalcavia sopra la ferrovia, all’altezza dell’incrocio con Via dello Scalo si è verificato uno scontro frontale tra due vetture. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 che hanno soccorso gli occupanti delle due vetture e i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dalle testimonianze sono rimaste coinvolte anche alcune auto parcheggiate lungo il corso.

Per permettere le operazioni di soccorso il traffico viene deviato in Via dello Scalo per chi arriva dal centro città e alla rotonda con Via Torchio per chi arriva da fuori città.