Asti, incidente all’uscita della tangenziale di corso Savona

Un incidente si è verificato all’uscita della tangenziale di Corso Savona per entrare in Asti. Sul posto sono presenti la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che stanno avviando le operazioni per il recupero di un’auto che è uscita di strada finendo nella scarpata all’interno della rampa all’altezza del bivio verso il Torrazzo.

Gli agenti di Polizia stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente; non sono note le condizioni dell’autista.

Il traffico è scorrevole ma si invita alla prudenza nell’affrontare la curva per l’uscita o l’entrata in tangenziale.