Asti, il Palio piange la scomparsa di Roberto Boero, ex rettore di Viatosto

Mondo del Palio in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ex rettore di Viatosto, Roberto Boero.

Persona molto conosciuta in città, condivideva l’amore per il Palio con un’altra sua grande passione, quella per i fumetti. Ha gestito, infatti, per molti anni il negozio di comics in via Nino Costa.

“Ci hai guidato Per oltre un decennio abbiamo gioito e sofferto insieme. Ci proteggerai per sempre. Ciao Roberto”. Così il ricordo del rettore di Viatosto Giovanni Binello apparso sul profilo del borgo.