Asti, Bottega Altromercato: alla scoperta delle tisane dal mondo

Dal 28 gennaio al 7 febbraio 2021 la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 di Asti organizza una quindici giorni dedicata alle tisane ed infusi Altromercato e relative filiere.

Si potrà conoscere da vicino le proprietà delle singole tisane con miscele pluricomponenti (la Benessere a funzione antiossidante, la Cuore tonificante, la Relax rilassante, la Equilibrio rigenerante, la Respiro balsamica), delle tisane con monocomponente alla Camomilla e all’Ananas e degli infusi (frutti di bosco , mela e cannella, rooibos e rosa canina karkaè).

Le filiere delle erbe officinali sono due: la boliviana Naturaleza, eco-impresa che raccoglie 350 agricoltori e l’associazione bosniaca UPP con 85 famiglie di raccoglitori di erbe spontanee e coltivatori di piccoli frutti di bosco.

Per gl’infusi abbiamo Meru Herbs, 350 famiglie di agricoltori in Kenia che producono il Karkadè ed i 65 soci della Cooperativa Heivel in SudAfrica produttrice del tè rosso africano rooibos.

Antiche miscele di erbe officinali lavorate da mani esperte che sprigionano sapori ed aromi inconfondibili, tutte le tisane Altromercato sono lavorate e confezionate nel luogo di origine, senza tappe intermedie, garantendo le più elevate caratteristiche organolettiche.