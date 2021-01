Asti, attivo il bando per la selezione dei volontari per i progetti di servizio civile universale

Da alcuni giorni è attivo il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di servizio civile universale. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145.

Il Comune di Asti pertanto insieme ai sui Enti partner ricerca 171 volontari che potranno scegliere uno dei progetti indicati sul sito del Comune di Asti dove si potranno visualizzare le sintesi collegate alla piattaforma DOL (Domande online) sulla quale i candidati presenteranno la domanda.

Occorre quindi individuare un progetto e fare una sola unica domanda.

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto ai giovani il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema attraverso:

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I colloqui di selezione si svolgeranno sulla base del sistema di selezione accreditato presente negli allegati con calendario pubblicato esclusivamente su questa pagina.

Per info contattare Ufficio Servizio Civile 0141399423-534 o scrivere a serviziocivile@comune.asti.it o visualizzare le pagine Facebook e Instagram Servizio Civile Città di Asti dove si potranno trovare tutte le informazioni.

I giovani del Servizio Civile Universale del Comune di Asti nel corso degli anni – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto – hanno fornito il loro prezioso supporto non solo per le attività ordinarie dei vari progetti e nei mesi di lockdown anche per attività al servizio della cittadinanza.

Ciò conferma la capacità del Comune e dell’assessorato di attirare nuove risorse e conferma l’attenzione verso i giovani, che avranno l’opportunità di una esperienza significativa a favore della collettività in settori chiave quali la fragilità, la coesione, lo sviluppo di comunità, la cultura.