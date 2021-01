Asti al 5° posto nella classifica del Sole 24 Ore per eventi sportivi, Mario Bovino: “Complimenti agli organizzatori”

Nello scorso mese di dicembre abbiamo parlato della classifica della Qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore che vede la provincia di Asti scendere al 70°, quattro posizioni in meno dell’anno precedente.

Se la posizione finale non può assolutamente ritenersi soddisfacente, nell’analisi delle sei aree tematiche sono emerse alcuni dati positivi, su tutti il balzo in avanti nella classifica relativa a Cultura e Tempo Libero, che vede la provincia di Asti recuperare 30 posizioni passando dalla 79a alla 49a. In questa area tematica troviamo anche gli indicatori relativi alla sport, e tra questi quello che vede il miglior piazzamento per Asti tra tutti le varie graduatorie: il quinto posto negli eventi sportivi.

Una posizione significativa se si considera il problema cronico della mancanza di impianti sportivi, come testimonia il 94° posto nell’indicatore Palestre ogni 100mila abitanti (in linea con il 96° del 2019), che premia da un lato la capacità di alcuni dirigenti sportivi astigiani che da anni organizzano eventi di carattere nazionale, dall’altro il grande impulso che ha dato la nuova amministrazione con l’insediamento di Mario Bovino come assessore allo sport, con il quale abbiamo fatto il punto sugli eventi organizzati in questi tre anni e mezzo, con l’ultimo profondamente segnato dalla pandemia.

“Il primo evento di grande rilevanza mediatica che abbiamo portato ad Asti è stato il memorial Mamma Cairo nel 2017, appena insediati; da allora siamo riusciti a confermarlo e a farlo diventare un appuntamento fisso per Asti” esordisce l’assessore per poi passare alla rassegna dei vari eventi ospitati in questi ultimi anni dalla nostra città “Nel 2018 siamo riusciti a modificare il percorso della tappa del giro d’Italia e farla passare in centro città, con la carovana che ha fatto tappa in Piazza Alfieri. Parlando invece di uno sport molto amato come il futsal, grazie al supporto dell’Orange Futsal dopo qualche anno di assenza abbiamo riportato la Nazionale di Calcio a 5 a disputare due amichevoli ad Asti, e, anche grazie al Città di Asti, abbiamo ospitato la Final Four di serie A2 di Coppa Italia. Un altro evento che ho fortemente voluto è stato il primo Campionato Italiano Assoluto di Cheerleading, che ha riscosso un grande successo di pubblico, così come il campionato Italiano assoluto di Kata, altra manifestazione nazionale ospitata ad Asti (nella foto Mario Bovino con Mattia Busato, campione europeo nel 2014 di karate ndr).

Proprio prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria Asti ha ospitato il campionato italiano pesi medi che hanno visto il successo di un’atleta astigiano, Oliha Etinosa della Skull Boxe, e proprio da questo evento ripartiremo, infatti ospiteremo la riunione con in palio il titolo tricolore in cui Etinosa difenderà la cintura nel primo week end di marzo” prosegue Bovino.

Tutti eventi che sono andati ad aggiungersi alle varie manifestazione nazionali, interregionali e regionali che già da diversi anni la nostra città ospita: “Si, abbiamo mantenuto quasi tutte le manifestazioni importanti che sono ormai degli appuntamenti fissi per Asti, e proprio in merito a questo permettetemi di fare i complimenti a tutti gli organizzatori di queste fare per la loro grande professionalità riconosciuta dalle varie federazioni e alla loro tenacia nel continuare ad impegnarsi per lo sport astigiano”.

Ma non ci sono solo competizioni sportive tra gli eventi ospitati da Asti, ma anche altre importanti manifestazioni legate allo Sport: “Non possiamo dimenticare che per la prima volta in assoluto abbiamo ospitato la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Sportivo Piemontese 2019 che ha visto ospite al Teatro Alfieri il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Mi piace anche ricordare gli eventi che hanno avuto come ospiti atleti astigiani di livello internazionale come la presentazione del libro di Matteo Piano e la presentazione di Sport per Tutti con Moise Kean; non posso non citare la presenza ad Asti di Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982, per presentare il suo libro.”

La pandemia ha stravolto i programmi del 2020 e rischia seriamente di cambiare anche quelli dell’anno in corso “Nel 2020 avevamo in programma diversi eventi, con molte conferme tra i tradizionali eventi sportivi e due prime volte come la Coppa Italia delle Regioni di Tiro con l’Arco e il Trofeo delle Regioni Master di Atletica; entrambi gli eventi sono stati riprogrammati per quest’anno e riassegnati ad Asti, ma c’è ancora troppo incertezza per poter pensare a questo.”