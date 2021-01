Asti, a Viatosto la benedizione dei podisti

A causa del Coronavirus, non è stato possibile organizzare la decima edizione della “Sgambata di Capodanno”.

Alcuni ambasciatori dello Sport, che organizzano questa manifestazione dal 2012, si sono tuttavia ritrovati davanti alla chiesa di Santa Maria di Viatosto. A riceverli per la benedizione, sotto una dolce nevicata, il parroco don Giancarlo Iraldi, che ha ringraziato per l’iniziativa sempre “encomiabile, specialmente in un periodo critico come l’attuale”.