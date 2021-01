Archivio di Stato di Asti, per la Giornata della Memoria online il catalogo della mostra “La memoria e le carte”

L’Archivio di Stato di Asti, in occasione della Giornata della Memoria, domani, 27 gennaio, pubblicherà sul proprio sito istituzionale il catalogo della mostra “La memoria e le carte. Ebrei ad Asti dalle leggi razziste alla deportazione”.

Due anni fa, domenica 27 gennaio 2019, l’Archivio di Stato di Asti e l’Israt aprivano al pubblico la mostra per offrire, nelle settimane seguenti, visite guidate gratuite per la cittadinanza e le scuole del territorio. Si tratta di uno strumento di storia e memoria del territorio pensato anche come supporto all’attività didattica.

Il catalogo sarà a disposizione cliccando QUI.